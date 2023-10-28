Три вилучення та вісім голів: "Баварія" з хет-триком Кейна рознесла новачка Бундесліги (відео)

"Баварія" знищила "Дармштадт" в домашньому матчі 9-го туру німецької Бундесліги – 8:0 .

Уже на 4-й хвилині гри мюнхенці залишилися у меншості – пряму червону картку отримав Йозуа Кімміх. Однак ще до перерви відбулося два вилучення у складі гостей – на 21-й хвилині пряму червону картку заробив Клаус Г'язула, а на 41-й хвилині таке ж покарання спіткало Матея Магліцу.

Залишившись удев'ятьох, "Дармштадт" посипався та в другому таймі пропустив від "Баварії" одразу вісім м'ячів. Хет-трик оформив Гаррі Кейн, по дублю зробили Лерой Сане та Джамал Мусіала. Ще один гол забив Томас Мюллер.

Огляд матчу

Зазначимо, що в цьому матчі ворота мюнхенського клубу захищав Мануель Ноєр. Для німецького голкіпера цей поєдинок став першим від кінця минулого року, коли він зламав ногу під час катання на лижах після вильоту Бундестім з чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Після цієї перемоги "Баварія" (23 очки) очолила Бундеслігу, проте "Баєр" (22) і "Боруссія" Дортмунд (20) мають гру в запасі. "Дармштадт" (7 пунктів) йде на 14-й позиції у турнірній таблиці.

У наступному турі "Баварія" 4 листопада на виїзді зустрінеться з дортмундською "Боруссією". Днем раніше "Дармштадт" прийматиме "Бохум".

Читайте також:

"Динамо" в меншості не зуміло обіграти "Колос" в УПЛ – Ваната вилучили за симуляцію (відео)

"Кривбас" розгромив "Дніпро-1" та зміцнив сенсаційне лідерство в УПЛ (відео)

"Челсі" без Мудрика зазнав сенсаційного фіаско від "Брентфорда" з Ярмолюком в АПЛ (відео)