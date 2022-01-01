Тричі ставав призером Олімпійських ігор: помер знаменитий російський волейболіст

Вадим Хамутцьких раптово пішов з життя напередодні Нового року.

На 53-му році життя помер триразовий призер Олімпійських ігор, російський волейболіст Вадим Хамутцьких.

Знаменитого гравця і тренера не стало у передддень Нового року - 31 січня. Про трагедію повідомив офіційний сайт волейбольного клубу "Бєлогорьє", який Хамутцьких очолював останні 6 років.

За інформацією ЗМІ, причиною смерті колишнього волейболіста стала зупинка серця.

Хамутцьких - триразовий призер Олімпійських ігор. На його рахунку "срібло" Сіднея-2000, "бронзи" Афін-2004 та Пекіна-2008. Він також був срібним призером ЧС-2002, чотири рази здобував медалі чемпіонатів Європи.

Хамутцьких перемагав у складі російської збірної на Кубку світу-1999 та у Світовій лізі-2002. Також він сім разів вигравав чемпіонат Росії, шість разів - національний Кубок, ще двічі - Лігу чемпіонів.

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