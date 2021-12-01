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Тричі ставав володарем Кубка чемпіонів: померла легенда англійського футболу

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Тричі ставав володарем Кубка чемпіонів: померла легенда англійського футболу

ФК Ліверпуль

На момент смерті легенді "Ліверпуля" було 70 років.

Помер колишній півзахисник "Арсеналу" та легендарний гравець "Ліверпуля" Рей Кеннеді.

Про це повідомляється на офіційному сайті "мерсісайдців".

З 1968-го по 1974-й Рей виступав за "Арсенал", провівши за "гуннерів" 212 зустрічей, у яких 72 рази відзначився забитими м'ячами. Перед відходом у "Ліверпуль" він узяв золотий дубль, вигравши Прем'єр-лігу та Кубок Англії.

За "Ліверпуль" Кеннеді провів 393 зустрічі за 8 років. Він виграв 5 титулів чемпіона Англії, а також 3 Кубки європейських чемпіонів. 72 рази він допоміг "червоним" голом.

  • 28 липня Кеннеді святкував 70-річчя.
  • Футболіст довго страждав на хворобу Паркінсона, яка турбувала його ще за часів ігрової кар'єри.
  • У 1991 році "Ліверпуль" та "Арсенал" зіграли товариський матч на стадіоні "Хайбері" на його честь.

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