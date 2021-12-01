Тричі ставав володарем Кубка чемпіонів: померла легенда англійського футболу

На момент смерті легенді "Ліверпуля" було 70 років.

Помер колишній півзахисник "Арсеналу" та легендарний гравець "Ліверпуля" Рей Кеннеді.

Про це повідомляється на офіційному сайті "мерсісайдців".

З 1968-го по 1974-й Рей виступав за "Арсенал", провівши за "гуннерів" 212 зустрічей, у яких 72 рази відзначився забитими м'ячами. Перед відходом у "Ліверпуль" він узяв золотий дубль, вигравши Прем'єр-лігу та Кубок Англії.

За "Ліверпуль" Кеннеді провів 393 зустрічі за 8 років. Він виграв 5 титулів чемпіона Англії, а також 3 Кубки європейських чемпіонів. 72 рази він допоміг "червоним" голом.

28 липня Кеннеді святкував 70-річчя.

Футболіст довго страждав на хворобу Паркінсона, яка турбувала його ще за часів ігрової кар'єри.

У 1991 році "Ліверпуль" та "Арсенал" зіграли товариський матч на стадіоні "Хайбері" на його честь.

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