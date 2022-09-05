Тричі відправив у нокдаун: Руїс відлупцював Ортіса та став претендентом на пояс Ф'юрі (відео)

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс здолав кубинця Луїса Ортіса та став офіційним претендентом на пояс WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.

Поєдинок відбувся на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, США.

Бій тривав усі 12 раундів. При цьому Руїс тричі відправляв суперника на настил рингу - двічі у другому та один раз у сьомому раунді. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Енді Руїс: 113:112, 114:111, 114:111.

Найкращі моменти бою Руїс - Ортіс:

Після перемоги Руїс оцінив бій з Ортісом та викликав на ринг колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера.

"Я думаю, що чудово побоксував із ним. Це було досить складно, але мої навички та мої контратаки допомогли мені відправити Ортіса на канвас. Я не хотів так довго чекати на бій. Я хочу битися хоча б по три-чотири рази на рік. Я готовий, я голодний. Я знову хочу стати чемпіоном.

Ми з Деонтеєм Вайлдером виступаємо в одній організації. Ел Хеймон може організувати цей бій. Давайте влаштуємо це", – цитує Руїса Badlefthook.com.

Бій з Ортісом став для Руїса першим за 15 місяців. У травні минулого року американець переміг Кріса Арреолу одноголосним рішенням суддів.

Ортіс останній бій провів у січні 2022 року, перемігши Чарльза Мартіна технічним нокаутом у шостому раунді. Він колишній претендент на титул WBC у надважкій вазі. У чемпіонських боях кубинець двічі програв Деонтею Вайлдеру.

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