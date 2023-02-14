Тричі зупинялося серце: відомий український футболіст переніс клінічну смерть на тренуванні

Захисник луганської "Зорі" Олег Данченко переніс клінічну смерть на тренуванні команди під час зборів у Туреччині.

Про це повідомило "ТаТоТаке". Також інформацію підтвердив донецький "Шахтар", за який Данченко виступав від 2016 до 2019 року.

Зазначається, що інцидент трапився 12 лютого на зборах у Туреччині. У 28-річного українського футболіста тричі зупинялося серце. На щастя, поруч з тренувальним полем "Зорі" перебували австрійські лікарі, які мали дефібрилятор. Саме завдяки їм і вдалося знову запустити серце гравця.

Наразі Данченко перебуває в реанімації. Деталі його стану поки що не повідомляються. Футбольний клуб "Зоря", за який виступає захисник, не коментував ситуацію з гравцем.

Зазначимо, що за час своєї кар'єри в жодному клубі Олег не мав проблеми з серцем.

Данченко перейшов до "Зорі" в січні минулого року з грецького клубу АЕК. Луганський клуб орендував захисника на півтора року з опцією викупу.

У складі луганців Олег зіграв 17 матчів у всіх турнірах, зробив одну гольову передачу.

Нагадаємо, на початку 2022 року у Данченка в моторошній ДТП в Одесі загинула дружина.

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