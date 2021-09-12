Трилер у Полтаві: "Ворскла" не втримала перемогу над "Десною" в матчі УПЛ

Трилер у Полтаві: "Ворскла" не втримала перемогу над "Десною" в матчі УПЛ

Команди видали надрезультативний перший тайм і безгольовий другий.

Полтавська "Ворскла" в домашньому матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) зіграла внічию з чернігівською "Десною". Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Господарі приголомшили гостей двома забитими м'ячами в дебюті поєдинку. На 4-й хвилині рахунок відкрив Давід Пуцлін. На 17-й хвилині другий гол забив Руслан Степанюк.

vorskla.com.ua

Однак ще до перерви чернігівська команда змогла відігратися. На 25-й хвилині Вікентій Волошин звів перевагу полтавців до мінімуму. А на 32-й хвилині Денис Безбородько рахунок зрівняв.

Після перерви глядачі більше голів не побачили.

"Воркла" набрала 12 очок і піднялася на 6-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Десна" з 13 балами йде 4-ю.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які гратимуть у два кола. Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

У 8-му турі "Ворскла" вдома 19 вересня прийме "Минай", а "Десна" двома днями раніше також на своєму полі зіграє із львівським "Рухом".

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