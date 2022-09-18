Трилогію завершено: Альварес вдруге переміг Головкіна та захистив звання абсолютного чемпіона (фото)

У ніч проти 18 вересня у Лас-Вегасі відбувся вечір боксу, в головному поєдинку якого абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес зійшовся в ринзі з казахстанським боксером Геннадієм Головкіним.

Яскравий поєдинок завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.

Мексиканець домінував у ринзі упродовж майже всього бою. Лише в 9-му раунді Альварес дещо втомився, дозволивши супернику перехопити ініціативу. Однак це не допомогло Головкіну перебоксувати Канело за очками.

У підсумку всі судді за підсумками 12 раундів віддали перемогу мексиканцю: 116-112, 115-113, 115-113.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Таким чином, Канело захистив чемпіонські титули в другій середній вазі та зберіг звання абсолютного чемпіона світу. Оскільки цей бій відбувся в рамках другої середньої ваги, то Геннадій, незважаючи на поразку, зберіг свої пояси WBA, IBF і IBO в середній вазі.

Фото: Associated Press

Зазначимо, що це був вже третій бій між Альваресом і Головкіним. Перший їхній поєдинок у вересні 2017 року завершився внічию, а наступного року мексиканець переміг роздільним рішенням суддів.

Для 32-річного Канело ця перемога стала 58-ю в кар'єрі (39 - нокаутом) за двох поразок і двох нічиїх.

40-річний Головкін зазнав другої поразки на професійному рингу, також на рахунку казахстанського боксера 42 перемоги (37 - нокаутом) і одна нічия.

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