"Тримали його семеро": промоутер розповів, як Джошуа ледь не побився з тренером Усика

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, розповів, що після оголошення результатів Ей Джей мало не побився з тренером українського боксера Юрієм Ткаченком.

Британець був настільки розчарований своєю поразкою, що підняв догори два пояси, які належали Усику, та викинув їх за межі рингу.

"Я дуже добре ставлюся до Джошуа. Він робив це не зі зла, не мав якихось поганих намірів. Це викид емоцій. Як це було? Він почув вердикт і зрозумів, що програв. Психологія поєдинку була така, що він практично торкнувся перемоги. Як каже Усик, у восьмому раунді він побачив в очах Джошуа перемогу - Ентоні почав її усвідомлювати. Від цього поразка стала ще гіршою.

Спочатку він привітав, обнявся, а потім пішов до себе в кут. Далі на Усика повісили пояси, але титул WBA не на заклейці, а на ремінці. Я закривав ремінець, щоб одягнути його на Усика. Один закрив, а другий не зміг. У цей момент підходить Джошуа і каже: "Дай сюди". Бере ще пояс The Ring, йде до себе в кут і викидає їх з рингу.

Він проходив уздовж однієї стінки канатів, йшов дуже впевненим кроком і зачепив плечем Юрія Івановича, тренера Сашка. Юрій Іванович повернувся і каже: "Ти що?", а Джошуа завівся: "Don't f*ck with me!". Його справді почали тримати. Він хотів кидатися. Син Юрія Івановича підійшов - таке напруження. Він справді лютий, з лютими очима. Тримали його семеро. Він пішов, пірнув між канатами та побіг", - сказав Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу BoxOffice.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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