"Тримайте пропаганду подалі": Кулеба закликав не допускати росіян і білорусів до Wimbledon

Очільник МЗС України наголосив, що тенісистам з країн-агресорок не місце на корті.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав організаторів Wimbledon переглянути своє рішення допустити тенісистів з Росії та Білорусі до цьогорічного турніру.

Очільник МЗС наголосив, що країни-агресорки використовують спорт як інструмент пропаганди, тому представники РФ і Білорусі повинні бути відсторонені від усіх змагань.

"Представникам націй, які чинять звірства проти своїх мирних сусідів, немає чого робити на Вімблдоні. Росія чинить геноцид. Її пропаганда хоче вбити, "перевиховати" або вигнати всіх українців. Тримайте російську пропаганду подалі від тенісного корту", – написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Representatives of nations that commit atrocities against their peaceful neighbors have nothing to gain at Wimbledon. Russia commits genocide. Its propaganda wants all Ukrainians killed, "re-educated," or expelled. Keep Russian propaganda out of the tennis court! @united24media pic.twitter.com/h8E1cveewF — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 12, 2023

Раніше допущення росіян і білорусів до Wimbledon-2023 засудив знаменитий британський тенісист Енді Маррей.

Зазначимо, що цього року росіян і білорусів допустили до Wimbledon у нейтральному статусі за умови виконання ними низки правил. Тенісисти з РФ та Білорусі, а також їхні команди повинні підписати "декларацію про нейтралітет". Також на турнір не допустять гравців, які отримують фінансування від держав країн-агресорок.

Основна сітка Wimbledon-2023 відбудеться від 3 до 16 липня.

Нагадаємо, минулого року Wimbledon став єдиним великим турніром, який не допустив до участі росіян і білорусів.

Через недопущення до турніру гравців з Росії та Білорусі міжнародні тенісні організації – ATP, WTA і ITF – позбавили Wimbledon-2022 рейтингових очок.

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