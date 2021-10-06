"Тримаю штани застебнутими": Ф'юрі заявив про відмову від сексу та мастурбації перед боєм з Вайлдером

"Тримаю штани застебнутими": Ф'юрі заявив про відмову від сексу та мастурбації перед боєм з Вайлдером

Раніше він заявляв трохи інакше.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі розповів, як він готується до свого першого захисту титулу.

Про це повідомляє DailyMail.

Британський боксер заявив про те, що він кардинально змінив свої погляди на секс і самозадоволення в процесі підготовки до поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.

"Ідея про те, що жоден з бійців не займається сексом перед бійкою, є міфом. Але я в це не вірю. Я борець старої школи. Мені подобається залишатися сильним. Збережіть всю таку енергію, а потім дозвольте всій агресії вибухнути на мого супротивника в ніч бою", - сказав Ф'юрі.

Раніше Ф'юрі заявляв, що мастурбує сім разів на тиждень перед боєм з Вайлдером.

Бій між Ф'юрі та Вайлдером відбудеться 9 жовтня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. В Україні це буде вже ранок 10 жовтня. Орієнтовний час початку поєдинку - не раніше 05:00 за київським часом.

На кону в бою між Ф'юрі та Вайлдером стоятиме пояс WBC в надважкій вазі, яким володіє Ф'юрі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Спочатку бій Ф'юрі та Вайллдера був запланований на 24 липня, але спалах коронавірусу у таборі "Циганського Короля" змусив організаторів посунути дату грандіозної битви ;

; Це буде вже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; В активі 33-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі: 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия;

На рахунку 35-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), одна нічия та одна поразка. У своєму останньому бою в лютому 2020 року американець програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

Раніше розповідалося про те, що Ф'юрі запропонував Ентоні Джошуа тренувати його до реваншу з Олександром Усиком.

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