"Трішки страшне слово": Світоліна відповіла, чи планує йти в політику після завершення тенісної кар'єри

27-річна спортсменка зізналася, що політика для неї - темний ліс.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповіла, що не має наміру займатися політикою після завершення тенісної кар'єри.

Уродженка Одеси заявила, що розбирається в політиці дуже поверхово та, на відміну від тенісу, не є компетентною в цій сфері. За словами спортсменки, вона мало часу проводить в Україні, тому не розуміє, що відбувається в країні.

"Ні, не піду (в політику - прим.). По-перше, я не живу зараз в Україні і не розумію, що відбувається. І навіть коли у нас тут були військові дії, я тут була теж дуже мало. Більшість я дивилася з новин і спілкувалася зі своїми друзями, тобто зі своєю сім'єю. Але в Одесі була інша ситуація, вони теж не знали, що реально відбувається.

Я цікавлюсь, але дуже поверхово. У мене є друзі, які вводять мене в курс справи, бо я все ж таки українка і хочу розуміти, що відбувається. Але дуже поверхово. Тобто я навіть нічого не висловлюю, бо вважаю, що коли ти щось говориш, ти повинен знати щось зсередини. А я не знаю, що там трапляється. І політика - це для мене трохи страшне слово. Темний ліс. І тому нічого не можу сказати про це.

У тенісі я вже 23 роки, і тут я можу вам розповісти взагалі все, що знаю. Я вважаю, що вже можу висловити свою думку і що я вже маю якусь мудрість тут. У політиці потрібно мати дуже багато років саме цієї мудрості, щоб висловлювати свою думку і щоб не заплутати ще більше людей, які це чутимуть", - сказала Світоліна.

За свою кар'єру Світоліна виграла 16 одиночних турнірів найпрестижнішої серії WTA, зокрема Підсумковий турнір WTA у 2018 році. Наразі українка посідає 16-те місце у світовій класифікації.

На Олімпійських іграх-2020 в Токіо Еліна завоювала для України першу в історії олімпійську медаль з тенісу - "бронзу".

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