Тріумф паравеслувальників: Україна виборола перше "золото" на мультиспортивному Євро-2022

У Мюнхені триває мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, на якому збірна України виборола першу золоту медаль.

Українські паравеслувальники Світлана Богуславська та Ярослав Коюда принесли Україні перше "золото" на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022 у німецькому Мюнхені.

Богуславська та Коюда стали найкращими в змішаній парній двійці на дистанції 2000 м. Українцям вдалося першими перетнути лінію фінішу, показавши час 8:53.72.

Світлана та Ярослав вперше в кар'єрі стали чемпіонами Європи. Раніше в такому складі вони здобували "срібло" в 2020 році, а торік фінішували шостими.

Для української збірної це чертверта медаль змагань - раніше Олена Старікова виборола "срібло" у велоспорті, а збірна України з академічного веслування здобула срібну та дві бронзові медалі.

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