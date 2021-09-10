Тріумф юних тенісисток на US Open: у фіналі жіночого турніру зіграють дві сенсації

Тріумф юних тенісисток на US Open: у фіналі жіночого турніру зіграють дві сенсації

Фаворитки не змогли виправдати очікувань.

Сенсаціями завершилися півфінальні поєдинки жіночого одиночного турніру на US Open.

У першому матчі за вихід у фінал зустрілися кривдниця українки Еліни Світоліної Лейла Анні Фернандес (Канада, WTA № 73) і друга ракетка світу Аріна Соболенко з Білорусі. У трьох сетах несподівану перемогу здобула 19-річна тенісистка з Північної Америки - 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

В іншому півфіналі Марія Саккарі (Греція, WTA № 18) протистояла Емме Радукану (Велика Британія, WTA № 150). Поєдинок завершився у двох сетах поразкою фаворитки. 18-річна Радукану виграла з рахунком 6:1, 6:4.

Фінал жіночого турніру відбудеться в суботу, 11 вересня.

У минулому році на US Open перемогла японка Наомі Осака.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, вболівальниця стала зіркою US Open, потрапивши на камеру і залпом випивши дві склянки пива.

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