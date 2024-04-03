Тріумфальне повернення: непереможний український надважковаговик нокаутував суперника (відео)

Владислав Сіренко провів перший бій від грудня 2021 року.

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко здобув впевнену перемогу над американцем Деоном Ронні Гейлом у поєдинку, який відбувся в ніч проти 3 квітня у Нешвілі (США).

29-річний українець нокаутував свого опонента у третьому раунді. Сіренко загнав суперника в кут та провів серію потужних ударів по корпусу, після чого Гейл взяв коліно і вже не зміг підвестися.

Відео нокауту





Tuesday 2, April 2024

Texas Troubadour Theatre, Nashville, Tennessee, USA

promoter Jimmy Adams



Vladyslav Sirenko 19 0 0



Deon Ronny Hale 5 17 1

heavyweight



Sirenko by 3rd round KO, Watch LIVE Here:https://t.co/PiPdkygtUV pic.twitter.com/fla3D7lcIR — The13thRound Boxing Boxeo Boxen Boxe Boks TTR (@GifsBoxing) April 3, 2024

Зазначимо, що цей поєдинок повинен був відбутися 5 березня, однак перед самим боєм суперника українця заарештувала поліція.

Для Сіренка цей поєдинок став першим від грудня 2021 року, коли він здолав іншого українця Андрія Руденка та захистив чемпіонський пояс WBC Asia у надважкій вазі.

Після того Владислав мав декілька травм та тривале відновлення. Через це зокрема 2022 року зірвався його бій проти поляка Маріуша Ваха.

Тепер у послужному списку Сіренка 20 перемог (17 – нокаутом) у 20 поєдинках на профірингу.

Що стосується Гейла, то статистика його боїв, м'яко кажучи, не вражає. На рахунку американського боксера 5 перемог (4 – нокаутом), 18 поразок та одна нічия.

Нагадаємо, влітку 2022 року Сіренко продав чемпіонський пояс заради сиріт, матір яких убили російські окупанти.

Читайте також:

Берінчик – Наваррете: букмекери назвали фаворита чемпіонського бою

"Легко поб'є": Чісора назвав умову, за якої Ф'юрі зможе перемогти Усика

Українець Богачук розбив суперника і став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC (відео)