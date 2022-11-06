Тріумфальне повернення Зінченка: "Арсенал" здолав "Челсі" та відвоював першу сходинку в АПЛ

"Каноніри" завдали поразки принциповому супернику на його полі.

"Арсенал" переміг "Челсі" в центральному матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Лондонське дербі на стадіоні "Стемфорд Бридж" завершилося з рахунком 0:1 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі підопічні Мікеля Артети забили на 63-й хвилині. Автором результативного удару став бразильський захисник Габріел, якому асистував Букайо Сака.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі і був замінений на 78-й хвилині. Раніше Сашко пропустив 9 матчів поспіль через травму литкового м'яза.

За гру проти "Челсі" статистичний портал WhoScored поставив українцю середню оцінку у складі лондонців – 6,9.

"Арсенал" набрав 34 очки і повернувся на вершину АПЛ. У гонитві за чемпіонством "гармашів" не відпускає чинний володар титулу – "Манчестер Сіті" (32). "Челсі" з 21 балом посідає сьому сходинку.

У наступному турі Зінченко і Ко 12 листопада на виїзді гратимуть із "Вулвергемптоном", а підопічні Грема Поттера того ж дня завітають у гості до "Ньюкасла".

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