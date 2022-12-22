Тріумфатор ЧС-2022 проти головної сенсації: ФІФА назвала претендентів на нагороду найкращому голкіперу року

До списку увійшли сім кращих голкіперів планети.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала список претендентів на нагороду найкращому воротареві року.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

До списку не потрапив чинний володар нагороди – голкіпер "Челсі" та збірної Сенегалу Едуард Менді.

Натомість за нагороду боротиметься Еміліано Мартінес, який допоміг збірній Аргентини тріумфувати на чемпіонаті світу-2022. Також номінантом на нагороду став воротар головної сенсації Мундіалю – збірної Марокко – Яссін Буну.

Список номінантів:

Аліссон ("Ліверпуль", Бразилія)

Яссін Буну ("Севілья", Марокко)

Тібо Куртуа ("Реал", Бельгія)

Домінік Лівакович ("Динамо" Загреб, Хорватія)

Майк Меньян ("Мілан", Франція)

Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", Аргентина)

Мануель Нойєр ("Баварія", Німеччина)

Зазначимо, що церемонія The Best запланована на 27 лютого 2023 року.

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