Тріумфатор Wimbledon-2022 може не зіграти на заключному Grand Slam сезону: в чому причина

Переможець Wimbledon-2022 досі не вакцинувався від коронавірусу та підтвердив, що не збирається робити щеплення.

Наразі іноземцям без щеплення від COVID-19 заборонений в'їзд на територію США. Однак, Джокович сподівається, що до початку змагань коронавірусні обмеження скасують або ж для нього зроблять виняток.

"Я не вакцинований і не планую це робити. Тому хороші новини будуть, якщо вони скасують обов'язкову зелену карту вакцинації або як це називається, щоб потрапити до США, або ж зроблять виняток. Не знаю. Не думаю, що для мене зроблять виняток", - сказав серб на пресконференції після перемоги на Wimbledon.

Нагадаємо, Джокович потрапив у гучний скандал перед Australian Open-2022. Серба депортували з Австралії через порушення антиковідних правил. Тому US Open може стали вже другим турніром Grand Slam, який Ноле пропустить через відсутність вакцинації.

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