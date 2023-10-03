Тривожні новини для збірної України: тренер "Челсі" пояснив, чому замінив Мудрика у перерві гри АПЛ

Михайло отримав пошкодження у поєдинку, в якому забив свій дебютний гол за "синіх".

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик травмувався в матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Фулгема".

22-річний українець вийшов у стартовому складі та відкрив рахунок на 18-й хвилині поєдинку, забивши свій дебютний гол в АПЛ, який також став для нього першим в офіційних іграх за лондонський клуб.

У перерві Мудрика несподівано замінили. Після матчу, який завершився перемогою "Челсі" з рахунком 2:0, головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно розповів, що замінив українця через пошкодження.

"Рання заміна Мудрика? Він відчув щось у своєму квадрицепсі. Що саме? Ми повинні оцінити. Йому було некомфортно продовжувати гру. Ми сподіваємося, що це не є великою проблемою, сподіваємося, що нічого серйозного, і Михайло зможе вийти на поле в суботу", – цитує аргентинського фахівця офіційний сайт "Челсі".

Наразі "Челсі" (8 очок) посідає 11-те місце турнірної таблиці чемпіонату Англії. У наступному турі АПЛ команда Почеттіно у суботу, 7 жовтня, на виїзді зіграє з "Бернлі".

Після цього Мудрик повинен вирушити до розташування збірної України, яка невдовзі проведе матчі відбору на Євро-2024 з Північною Македонією (14 жовтня) та Мальтою (17 жовтня).

Раніше повідомлялося, що півзахисник "Жирони" Віктор Циганков через травму пропустить матчі з Північною Македонією та Мальтою. Таким чином, втрата Мудрика може ще дужче ослабити атакувальний потенціал команди Сергія Реброва.

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