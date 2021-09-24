Тролінг по-іспанськи: фанати суперника позбиткувалися з "Барселони" після матчу Ла Ліги (відео)

Уболівальники "Кадіса" заспівали пісню про Мессі, який влітку залишив каталонський клуб.

Футболісти "Барселони" стали жертвами тролінгу уболівальників "Кадіса" після гостьового матчу 6-го туру іспанської Ла Ліги, який завершився нульовою нічиєю.

На виході зі стадіону "синьо-гранатових" чекали фанати суперника, які не втратили нагоду позловтішатися кепськими справами підопічних Рональда Кумана на старті сезону. Шанувальники "Кадіса" в один голос затягнули пісню зі словами "Де ж Лео Мессі?".

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Зазначимо, що Мессі влітку залишив "Барселону", за яку виступав від 2005 року. Каталонський клуб через фінансові труднощі не зміг собі дозволити перепідписати аргентинського форварда. Тепер Лео виступає за французький ПСЖ, де вже встиг побити горщики з головним тренером.

"¿DÓNDE ESTÁ Leo MESSI?"



¡Atención a los CÁNTICOS de la afición del CÁDIZ! #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/QTVz5EbOL7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2021

Після 5 зіграних матчів "Барселона" йде 7-ю в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 9 очок. Лідирує мадридський "Реал" з 16 пунктами після шести поєдинків.

У наступній грі чемпіонату "блаугранас" 26 вересня приймуть "Леванте", після чого 29 вересня в Португалії зустрінуться з "Бенфікою" в Лізі чемпіонів.

Раніше ТСН Проспорт писав, що мама Роналду жорстко затролила Мессі.

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