Тролінг року: одного з найдорожчих футболістів "Манчестер Юнайтед" епічно порівняли з Агентом 007

Тролінг року: одного з найдорожчих футболістів "Манчестер Юнайтед" епічно порівняли з Агентом 007

І в його випадку це не дуже круто.

Футболіста англійського " Манчестер Юнайтед " Джейдона Санчо епічно затролили на телеканалі Sky Sport Deutschland під час передачі.

Так, у ефері з'явилася статистика 21-річного гравця у складі "манкуніанців", а сам він був зображений у костюмі Агента 007. Здавалося б, що це дуже круте порівння, але не у випадку з Санчо.

Усі річ в тому, що прізвисько "Агент 007" форвард отримав за кількість забитих голів, результативних передач та проведених поєдинків в рамках англійської Прем'єр-ліги. У ситуації з Санчо це нуль м'ячів, нуль асистів та сім зіграних матчів.

Зазначимо, що Санчо став гравцем "Манчестер Юнайтед" наприкінці липня 2021 року, перейшовши з дортмундської "Боруссії". За трансфер зіркового англійця керівництво манчестерського клубу заплатило "джмелям" 85 мільйонів євро.

Купівля Джейдона стала третьою у списку найдорожчих трансферів "Манчестер Юнайтед". Дорожче "червоні дияволи" купляли тільки Поля Погба (105 мільйонів євро) і Гаррі Магуайра (87 мільйонів євро).

Цього сезону на рахунку Санчо 11 поєдинків у всіх турнірах та жодної результативної дії;

Санчо разом із португальцем Бруно Фернандешем є найдорожчими футболістами "Манчестер Юнайтед". Портал Transfermarkt оцінює кожного в 90 мільйонів євро.

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