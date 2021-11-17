Троє українців потрапили до символічної збірної своєї групи відбору на ЧС-2022

Троє українців потрапили до символічної збірної своєї групи відбору на ЧС-2022

Двоє з них - захисники.

Одразу троє футболістів збірної України опинилися в символічній збірній своєї групи кваліфікаційного етапу до Чемпіонату світу-2022 .

Так, до списку одинадцяти найкращих від "синьо-жовтих" потрапили - Олександр Зінченко, Микола Матвієнко та Едуард Соболь. Зазначимо, що відповідну збірну склали фахівці аналітичного порталу WhoScored.

Щодо оцінок, то найвищий бал серед цієї трійки отримав півзахисник Зінченко - 7,3. Що стосується захисників Матвієнка та Соболя, то вони отримали 6,8 та 6,5 балів відповідно.

Найбільше представництво у цій збірній мають французи - одразу п'ятеро виконавців. До вашої уваги символічна збірна групи D, де окрім Франції та України були також прдеставлені команди Фінляндії, Боснії та Герцеговини, а також Казахстану.

whoscored.com

Збірна України завершила груповий етап на другому місці, яке дало їй право зіграти в плейоф за вихід до ЧС-2022. В активі "синьо-жовтих" 12 балів. Виграла групу збірна Франції, яка з 18 очками напряму кваліфікувалася на Мундіаль;

Зінченко у цьому відборі провів п'ять матчів, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу. На рахунку Матвієнка та Соболя вісім і п'ять поєдинків відповідно.

Раніше розповідалося про те, з ким може зіграти збірна України у плейоф відбору до ЧС-2022.

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