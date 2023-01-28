Троє українців – у топ-25: результати чоловічого персьюту на чемпіонаті Європи з біатлону

У суботу, 28 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли четверо біатлоністів: Богдан Цимбал (17-та стартова позиція), Денис Насико (23-тя), Тарас Лесюк (24-та) та Артем Тищенко (37-ма).

Ще двоє українців Артем Прима й Антон Дудченко не вийшли на старт, хоча й кваліфікувалися до персьюту з 27-го та 33-го місць у спринті.

Найкращий результат серед українців у персьюті продемонстрував Цимбал, якому лише дві хиби на останній стрільбі завадили фінішувати в топ-10. У підсумку він посів 17-ту сходинку. До топ-25 також потрапили Насико і Тищенко, а Лесюк завершив гонку 34-м.

Чемпіоном Європи в гонці переслідування став норвежець Вебьорн Серум. "Срібло" та "бронзу" завоювали його співвітчизники – Ерленн Б'єнтегор і Ендре Стрьомсгейм відповідно.

Чемпіонат Європи з біатлону-2023: результати чоловічої гонки переслідування

1. Вебьорн Серум (Норвегія, 1+0+0+1) 34:37.5

2. Ерленн Б'єнтегор (Норвегія, 0+2+0+0) +28.1

3. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+1+2) +1:03.7

...

17. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+0+2) +2:42.7

24. Денис Насико (Україна, 1+1+0+0) +3:16.2

25. Артем Тищенко (Україна, 0+0+1+1) +3:31.2

34. Тарас Лесюк (Україна, 2+2+0+2) +4:24.5

Раніше повідомлялося, що українка фінішувала за крок від квіткової церемонії в персьюті на чемпіонаті Європи з біатлону.

У неділю, 29 січня, континентальна першість завершиться класичною змішаною естафетою (11:30) та синглмікстом (14:30).

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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