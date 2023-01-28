Троє українців – у топ-25: результати чоловічого персьюту на чемпіонаті Європи з біатлону

Найкращим серед наших спортсменів став Богдан Цимбал.
У суботу, 28 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбулася чоловіча гонка переслідування.
Україну в ній представляли четверо біатлоністів: Богдан Цимбал (17-та стартова позиція), Денис Насико (23-тя), Тарас Лесюк (24-та) та Артем Тищенко (37-ма).
Ще двоє українців Артем Прима й Антон Дудченко не вийшли на старт, хоча й кваліфікувалися до персьюту з 27-го та 33-го місць у спринті.
Найкращий результат серед українців у персьюті продемонстрував Цимбал, якому лише дві хиби на останній стрільбі завадили фінішувати в топ-10. У підсумку він посів 17-ту сходинку. До топ-25 також потрапили Насико і Тищенко, а Лесюк завершив гонку 34-м.
Чемпіоном Європи в гонці переслідування став норвежець Вебьорн Серум. "Срібло" та "бронзу" завоювали його співвітчизники – Ерленн Б'єнтегор і Ендре Стрьомсгейм відповідно.
Чемпіонат Європи з біатлону-2023: результати чоловічої гонки переслідування
1. Вебьорн Серум (Норвегія, 1+0+0+1) 34:37.5
2. Ерленн Б'єнтегор (Норвегія, 0+2+0+0) +28.1
3. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+1+2) +1:03.7
...
17. Богдан Цимбал (Україна, 0+0+0+2) +2:42.7
24. Денис Насико (Україна, 1+1+0+0) +3:16.2
25. Артем Тищенко (Україна, 0+0+1+1) +3:31.2
34. Тарас Лесюк (Україна, 2+2+0+2) +4:24.5
Раніше повідомлялося, що українка фінішувала за крок від квіткової церемонії в персьюті на чемпіонаті Європи з біатлону.
У неділю, 29 січня, континентальна першість завершиться класичною змішаною естафетою (11:30) та синглмікстом (14:30).
Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
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