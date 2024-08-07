Троє українців виступили у кваліфікації стрибків у висоту на Олімпіаді-2024: хто пройшов до фіналу

До фіналу зумів пробитися один з трьох українців.

У середу, 7 серпня, відбулися кваліфікаційні змагання чоловічих стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Україну представляли три легкоатлети – Владислав Лавський, Олег Дорощук і Андрій Проценко. До фіналу зумів відібратися лише Дорощук.

Дорощук з другої спроби взяв висоту 2,24 метра, чого виявилося достатньо, щоб увійти до топ-12 фіналістів.

Проценко не взяв стартову висоту 2,15 метра та завершив виступи на Олімпіаді-2024. Також вибув з боротьби Лавський, який не зміг підкорити планку 2,20 метра.

Фінал чоловічих стрибків у висоту на ОІ-2024 відбудеться у суботу, 10 серпня.

Зазначимо, що у жіночих стрибках у висоту на Олімпіаді-2024 наші спортсменки вибороли одразу дві медалі: Ярослава Магучіх завоювала "золото", а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Українські спортсмени вже виграли на ОІ-2024 сім нагород: дві золоті, дві срібні та три бронзові.

Станом на зараз Україна посідає 19-ту позицію в медальному заліку. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Читайте також:

Олімпіада-2024: хто з українських спортсменів здобув медалі та скільки грошей вони заробили

Допомогла дискваліфікація кривдниці: українська борчиня позмагається за "бронзу" Олімпіади-2024

Олімпійські ігри-2024 – день 12: розклад і результати виступів українців за 7 серпня