Троє займалися окремо: збірна України провела перше тренування перед доленосним поєдинком у відборі до ЧС-2022 (фото)

Перед офіційною грою "синьо-жовті" проведуть контрольний спаринг.

Збірна України провела перше тренування на листопадовому підготовчому зборі.

Про це повідомляє УАФ.

Зазначається, що заняття відбулося на полі НТК ім. В. Баннікова в Києві. У ньому взяли участь усі 25 гравців, присутніх у таборі головної команди країни.

Усе розпочалося зі звернення головного тренера Олександра Петракова, який наголосив на важливості останнього матчу відбору до Чемпіонату світу-2022 проти Боснії та Герцеговини. Ця дуель відбудеться 16 листопада на полі суперника. Саме вона й повинна вирішити долю "синьо-жовтих" щодо виходу на Мундіаль.

УАФ

Потім тренери запропонували футболістам попрацювати у квадраті та під час ігрових серій. Троє виконавців, які провели 90 хвилин у поєдинках за свої клуби — Микола Матвієнко, Тарас Качараба та Артем Довбик, — після виконання бігової роботи отримали відпочинок. Тим часом, решта команди завершила тренування двосторонньою грою — для відчуття ігрового тонусу та змагального характеру.

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

Зазначимо, що розпочала збір збірна України 8 листопада в Києві. Ввечері 9-го листопада національна команда вирушить до Одеси, де 11-го числа проведе товариський поєдинок із командою Болгарії.

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Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Ці команди провели на гру менше за колектив Петракова. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів;

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

Додамо, що аналітики підвищили шанси збірної України на вихід до ЧС-2022.

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