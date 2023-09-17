Трубін дебютував за "Бенфіку" у чемпіонаті Португалії та отримав похвалу від тренера (відео)

Воротар збірної України Анатолій Трубін, який цього літа перейшов з донецького "Шахтаря" до "Бенфіки", дебютував за свою нову команду.

22-річний український голкіпер вийшов у стартовому складі "орлів" на матч 5-го туру чемпіонату Португалії з "Візелою".

Поєдинок завершився гостьовою перемогою лісабонців з рахунком 1:2 .

Єдиний м'яч Трубін пропустив з пенальті на 70-й хвилині поєдинку, коли його команда вела з різницею у два м'ячі.

У складі "Бенфіки" в цьому матчі забивали Петар Муса та Анхель Ді Марія, який ідеально виконав штрафний удар. Обидва голи "орлів" припали на перший тайм.

Огляд матчу

Після матчу головний тренер "Бенфіки" Роджер Шмідт похвалив Трубіна за його дії на полі.

"Він дуже хороший воротар з великим потенціалом, ми в ньому впевнені, але коли гравець приходить протягом сезону, завжди важко вирішити, коли йому найкраще дати зіграти. Ми дали йому кілька тижнів, щоб звикнути до одноклубників, набути впевненості та набрати форму. У перших матчах я дав зіграти Самуелю Соарешу, який також добре виступив, тож я думаю, що у нас чудова ситуація з воротарями.

Було небагато моментів, щоб проявити себе, але він дуже добре контролював м'яч. Для Трубіна було дуже важливо зіграти, тому що, коли ти граєш, ти є частиною команди. Це був дуже хороший день для нього, і ми щасливі", – цитує Шмідта офіційний сайт лісабонського клубу.

Після п'яти зіграних матчів "Бенфіка" з 12 очками посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії, відстаючи на один бал від "Порту".

У наступного туру місцевої першості "орли" 24 вересня на виїзді зіграють із "Портімоненсе". Перед цим команда Трубіна 20 вересня проведе домашній матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти австрійського "Зальцбурга".

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