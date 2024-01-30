Трубін допоміг "Бенфіці" здобути розгромну перемогу в матчі чемпіонату Португалії (відео)

"Орли" продовжують боротися за чемпіонство в португальській лізі.

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна здобула розгромну перемогу над "Ештрелою Амадорою" у виїзному матчі 19-го туру чемпіонату Португалії. Поєдинок завершився з рахунком 1:4 .

Першими в цій зустрічі забили господарі – Лео Жаба на 28-й хвилині скористався провалом в обороні "Бенфіки" та вразив ворота Трубіна.

Однак "орлам" ще до перерви вдалося не лише відігратися, а й вийти вперед. На 44-й хвилині відзначився Артур Кабрал, а на 45+1-й хвилині точного удару завдав Рафа Сілва.

У другому таймі підопічні Роджера Шмідта розвинули свою перевагу. На 52-й хвилині забив Ніколас Отаменді, а в компенсований час Маркос Леонардо зробив рахунок розгромним.

За весь матч Трубін здійснив три сейви, чим допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу.

Огляд матчу "Ештрела Амадора" – "Бенфіка"

"Бенфіка" (48 очок) посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, відстаючи від лідера "Спортинга" всього на один бал. "Ештрела Амадора" (18 пунктів) перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі португальської ліги команда Трубіна 4 лютого прийме "Жил Вісенте".

Читайте також:

АПЛ: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Ексзірка "Динамо" та дворазовий чемпіон України оголосив про завершення кар'єри

Знепритомнів під час матчу: знаменитий учасник ЧС-2018 з футболу помер внаслідок серцевого нападу