Трубін і Судаков отримали нового тренера: Моурінью очолив "Бенфіку"
"Особливий" повернувся до роботи на батьківщині.
Португальська "Бенфіка", за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, оголосила про призначення Жозе Моурінью головним тренером команди.
Угода лісабонського клубу з іменитим португальським фахівцем розрахована до завершення сезону-2026/27, повідомляє офіційний сайт "орлів".
Водночас передбачена особлива умова: протягом 10 днів після останнього офіційного матчу сезону-2025/26 як клуб, так і сам Моурінью можуть ухвалити рішення не продовжувати співпрацю ще на один рік.
На посаді керманича "Бенфіки" 62-річний "Особливий" замінив Бруну Лаже, якого звільнили після поразки від азербайджанського "Карабаха" (2:3) у стартовому турі основного етапу Ліги чемпіонів.
Останнім місце роботи Моурінью був турецький "Фенербахче", звідки його звільнили наприкінці серпня цього року після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів саме від "Бенфіки".