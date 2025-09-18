ТСН у соціальних мережах

Трубін і Судаков отримали нового тренера: Моурінью очолив "Бенфіку"

"Особливий" повернувся до роботи на батьківщині.

Жозе Моурінью

Жозе Моурінью / © Associated Press

Португальська "Бенфіка", за яку виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков, оголосила про призначення Жозе Моурінью головним тренером команди.

Угода лісабонського клубу з іменитим португальським фахівцем розрахована до завершення сезону-2026/27, повідомляє офіційний сайт "орлів".

Водночас передбачена особлива умова: протягом 10 днів після останнього офіційного матчу сезону-2025/26 як клуб, так і сам Моурінью можуть ухвалити рішення не продовжувати співпрацю ще на один рік.

На посаді керманича "Бенфіки" 62-річний "Особливий" замінив Бруну Лаже, якого звільнили після поразки від азербайджанського "Карабаха" (2:3) у стартовому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Останнім місце роботи Моурінью був турецький "Фенербахче", звідки його звільнили наприкінці серпня цього року після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів саме від "Бенфіки".

