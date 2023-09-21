Трубін "привіз" пенальті та зазнав несподіваної поразки з "Бенфікою" в Лізі чемпіонів (відео)

Лісабонці поступилися "Зальцбургу", граючи майже весь матч у меншості.

Португальська "Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна неочікувано програла австрійському "Зальцбургу" у домашньому матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершилася з рахунком 0:2 .

Трубін дебютував за лісабонську команду в Лізі чемпіонів, вийшовши на поле у стартовому складі. На самому початку матчу 22-річний українець влетів кулаками в суперника у власному штрафному – арбітр призначив пенальті та покарав Анатолія жовтою карткою. Однак 11-метровий "Зальцбург" не реалізував – Карім Конате пробив вище воріт.

Проте зовсім скоро австрійський колектив заробив ще один пенальті. На 13-й хвилині захисник "орлів" Антоніо Сілва намагався вибити м'яч з лінії воріт своєї команди та необережно зіграв рукою, за що отримав пряму червону картку. Цього разу Роко Шимич з пенальті переграв Трубіна.

Після перерви "Зальцбург" скористався чисельною перевагою та закріпив свій успіх – на 51-й хвилині після передачі Шимича відзначився Оскар Глух.

Огляд матчу

В іншому матчі стартового туру групи D "Реал" Сосьєдад на своєму полі зіграв унічию з міланським "Інтером" (1:1).

У другому турі Ліги чемпіонів 3 жовтня "Бенфіка" на виїзді зіграє проти "Інтера", а "Зальцбург" прийматиме "Реал" Сосьєдад.

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Читайте також:

Зінченко допоміг "Арсеналу" знищити свій колишній клуб у Лізі чемпіонів (відео)

Гол та асист Кейна: "Баварія" здолала "Манчестер Юнайтед" у шаленому матчі Ліги чемпіонів (відео)

Ледь не сталося сенсації: "Реал" драматично вирвав перемогу над дебютантом Ліги чемпіонів (відео)