Трубін проігнорував росіянина і допоміг "Бенфіці" здолати "Монако" у плейоф Ліги чемпіонів (відео)

"Бенфіка" на виїзді обіграла "Монако" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні Луї II у Монако завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі португальський клуб набив на старті другого тайму – на 48-й хвилині відзначився грецький нападник Вангеліс Павлідіс.

Зазначимо, що майже весь другий тайм французька команда провела в меншості – на 52-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Аль-Мусараті.

Український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін провів на полі весь матч, здійснив три сейви і жодного разу не пропустив. Перед початком гри він проігнорував російського півзахисника "монегасків" Олександра Головіна, коли гравці обох команд традиційно привітали одне одного.

Огляд матчу "Монако" – "Бенфіка"

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь відбудеться 18 лютого у Лісабоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переможець двоматчевого протистояння отримає путівку до 1/8 фіналу.

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

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