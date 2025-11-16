Трубін прокоментував перемогу над Ісландією та вихід до плейоф відбору на ЧС-2026

Анатолій Трубін / © УАФ

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін прокоментував перемогу над Ісландією (2:0) в матчі заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.

"Дуже-дуже щасливий. Ми ще не зробили все, але наша мрія, чемпіонат світу, жива. Сьогодні, мабуть, одна з найкращих наших ігор, коли я був у національній збірній. Дуже щасливий. Кожен гравець виклався не на 100, а на мільйон відсотків. Також чудова атмосфера. Уболівальники надавали нам ще більше емоцій, енергії, тому їм дуже велике дякую.

Останні рік-півтора було багато різного бруду на адресу збірної. Можливо, ми на це заслуговували. Але сьогодні ми всі бачимо, що ми можемо грати. Треба працювати, вірити в себе і готуватись тепер на березень, на плейоф. 2006 року ми востаннє грали на чемпіонаті світу, тому потрібно втілити мрію гравців і всієї нації.

Все приходить у потрібний час. Так, у нас була така дуже погана серія, але у найбільш потрібний момент ми не пропустили. Я дуже щасливий. Всі билися, всі працювали. Всі молодці.

Мій сейв? Я від 6 років тренуюсь, щоб допомагати команді. Роблю все, що можу і не можу, щоб допомогти команді не пропустити. А вони, як бачимо, спочатку забили один, потім другий", – сказав Трубін у коментарі MEGOGO.

Завдяки цій перемозі збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Посівши друге місце у своїй групі, збірна України пробилася до плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.