Трубін пропустив 5 голів: "Бенфіка" зазнала нищівного краху від "Порту" в чемпіонаті Португалії (відео)

"Бенфіка" українського голкіпера Анатолія Трубіна на виїзді розгромно програла "Порту" в центральному матчі 24-го туру чемпіонату Португалії. Поєдинок на стадіоні "Драгау" завершився з рахунком 5:0 .

У першому таймі господарі забезпечили собі комфортну перевагу – дубль оформив Галено, відзначившись на 20-й і 44-й хвилинах.

Після перерви "дракони" забили втретє – на 55-й хвилині рахунок розгромним зробив Венделл.

На 61-й хвилині "орли" залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Ніколас Отаменді.

Підопічні Сержіу Консейсау скористалися чисельною перевагою та ще двічі розписалися у воротах принципового суперника. На 75-й хвилині забив бразильський нападник Пепе, а крапку в цьому матчі на останній хвилині основного часу поставив Денні Лоудер.

Зазначимо, що Трубін вийшов у стартовому складі лісабонського клубу та провів на полі весь поєдинок. Ця гра стала для 22-річного українського воротаря 20-ю цього сезону в чемпіонаті Португалії.

Огляд матчу "Порту" – "Бенфіка"

Після цього матчу "Бенфіка" (58 очок) залишилася на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Португалії – підопічні Роджера Шмідта на один бал відстають від лідера "Спортинга", який провів на одну гру менше. "Порту" (52 пункти) йде на третій позиції.

У наступному турі португальського чемпіонату команда Трубіна 10 березня прийме "Ешторіл", а "дракони" 8 березня на виїзді зустрінуться з "Портімоненсе".

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