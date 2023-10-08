Трубін провів другий "сухий" матч за "Бенфіку" у чемпіонаті Португалії (відео)

Український голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін без пропущених голів провів гостьовий матч восьмого туру чемпіонату Португалії проти "Ешторіла".

22-річний українець вшосте поспіль вийшов у стартовому складі лісабонців та відіграв повний поєдинок. За гру Трубін зробив 4 сейви та зумів зберегти ворота своєї команди "сухими".

Наприкінці зустрічі "орли" змогли вирвати перемогу. У компенсований час ворота суперника вразив Антоніу Сілва. Таким чином, "Бенфіка" виграла з мінімальною перевагою – 0:1 .

Огляд матчу

Цей поєдинок став для Трубіна другим "сухим" за лісабонський клуб у чемпіонаті Португалії. Минулого туру він зберіг свої ворота на замку у переможній грі з "Порту".

Після цієї перемоги "Бенфіка" (21 бал) вийшла на перше місце в чемпіонаті Португалії. Команда Трубіна на два очки обійшла "Спортинг", який має матч у запасі. "Ешторіл" (4 пункти) йде в зоні вильоту на останній позиції.

У наступному турі "Бенфіці" 28 жовтня протистоятиме "Каса Піа", а "Ешторіл" зустрінеться з "Портімоненсе".

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