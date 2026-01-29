ТСН у соціальних мережах

170
1 хв

Трубін присвятив Україні свій вирішальний гол у ворота "Реала" в Лізі чемпіонів

Гол українського воротаря дозволив "Бенфіці" пробитись до плейоф Ліги чемпіонів.

Максим Приходько
Анатолій Трубін

Анатолій Трубін / © Associated Press

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін присвятив батьківщині свій вирішальний гол у матчі заключного туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти мадридського "Реала".

"Для України. Для тих, хто знає, як боротися до кінця", – написав 24-річний український голкіпер в Instagram-сторіз.

Анатолій Трубін присвятив Україні свій вирішальний гол у ворота "Реала" в Лізі чемпіонів / instagram.com/anatoliytrubin81

Анатолій Трубін присвятив Україні свій вирішальний гол у ворота "Реала" в Лізі чемпіонів / instagram.com/anatoliytrubin81

На 90+8-й хвилині поєдинку, який відбувався у Лісабоні, Трубін ударом головою замкнув подачу зі штрафного та зробив рахунок 4:2 на користь своєї команди. Саме гол українського воротаря дозволив "Бенфіці" пробитись до плейоф Ліги чемпіонів.

Завдяки голу Трубіна португальський клуб з 9 очками та різницею забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12) замкнув топ-24 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Орли" в останній момент обійшли французький "Марсель", у якого також 9 балів, але різниця голів -3 (11:14).

Свого суперника у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лісабонці дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю, 30 січня. Перші поєдинки цієї стадії заплановано на 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.

Раніше повідомлялося, що гол Трубіна у ворота "Реала" номіновано на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів.

170
