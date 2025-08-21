Трубін став найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів і допоміг "Бенфіці" встановити рекорд (відео)

Анатолій Трубін / © "Бенфіка"

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін визнаний найкращим гравцем першого матчу раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів з турецьким "Фенербахче".

24-річний український голкіпер отримав найвищу оцінку (7,8) серед усіх учасників поєдинку від статистичного порталу SofaScore.

За всю гру він здійснив 6 сейвів, з яких 4 – після ударів з меж штрафного майданчика.

Анатолій торкнувся м'яча 38 разів: він зробив 25 передач, 14 з яких стали точними (56%). Із 18 довгих передач точними були 7.

Завдяки чудовому виступу українського голкіпера "Бенфіка" у Стамбулі втримала нічию проти "Фенербахче" (0:0).

Зазначимо, що "орли" догравали матч у меншості – на 71-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив португальський півзахисник Флорентіну.

Огляд матчу "Фенербахче" – "Бенфіка"

Крім того, Трубін допоміг "Бенфіці" встановити клубний рекорд – лісабонці вперше у своїй історії не пропустили у п'яти стартових поєдинках сезону. В усіх цих матчах ворота команди захищав саме українець.

Матч-відповідь між "Фенербахче" та "Бенфікою" відбудеться у середу, 27 серпня, у Лісабоні. Переможець вийде до основної стадії Ліги чемпіонів, а переможений виступить в основному раунді Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Бенфіка" з Трубіним обіграла "Спортинг" і завоювала Суперкубок Португалії.