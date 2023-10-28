Трубін відбив пенальті, але не врятував "Бенфіку" від втрати очок у чемпіонаті Португалії (відео)

"Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна на своєму полі зіграла внічию з "Каса Пією" в дев'ятому турі чемпіонату Португалії – 1:1 .

Наприкінці першого тайму Жоау Маріу вивів лісабонців вперед. На старті другої половини зустрічі гості отримали чудовий шанс відігратися, але Трубін парирував удар Феліппе з пенальті.

Додамо, що суперники вже уп'яте цього сезону пробивали пенальті у ворота Трубіна. Український голкіпер пропустив лише двічі з 11-метрової позначки, тоді як двічі зумів врятувати свою команду, а ще одного разу удар прийшовся вище воріт.

На 63-й хвилині "Бенфіка" могла подвоїти свою перевагу, але після перегляду відеоповтору гол Антоніо Сілви було скасовано через офсайд.

Втримати переможний рахунок "орли" не зуміли. На 81-й хвилині Гаїска Ларрасабаль ударом з гострого кута вирвав для "Каса Пії" нічию – Трубін помилився у цьому епізоді та пропустив м'яч поміж ніг.

Огляд матчу

Зазначимо, що Для Анатолія цей матч став восьмим у складі "Бенфіки" у всіх турнірах. У чемпіонаті Португалії український воротар пропустив три голи у п'яти поєдинках.

Після цього матчу "Бенфіка" з 22 очками очолила турнірну таблицю чемпіонату Португалії, але "Спортинг" має гру в запасі. "Каса Пія" (10 пунктів) посідає 10-те місце.

У наступній грі "Бенфіка" 31 жовтня зустрінеться з "Ароукою" в Кубку португальської ліги, а потім 4 листопада зіграє проти "Шавіша" у чемпіонаті Португалії.

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