Трубін відбив пенальті та допоміг "Бенфіці" перемогти в матчі чемпіонату Португалії (відео)

Український воротар лісабонського клубу став одним з героїв поєдинку проти "Портімоненсе".
Український голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін зумів відбити пенальті у переможному матчі своєї команди з "Портімоненсе" в рамках 6-го туру чемпіонату Португалії.
Це сталося у другому таймі за рахунку 1:2 на користь лісабонців.
У першому таймі за "Бенфіку" забили Александер Ба та Петар Муса, однак господарі на 56-й хвилині скоротили відставання зусиллями Еліу Варели.
На 60-й хвилині зустрічі арбітр призначив пенальті у ворота гостей – захисник "орлів" Морату зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Але Трубін врятував свою команду від голу, парирувавши удар Рілдо у правий нижній кут.
Невдовзі "Бенфіка" забила втретє – на 66-й хвилині остаточний рахунок матчу (1:3) встановив колишній гравець донецького "Шахтаря" Давід Нерес.
Огляд матчу
Після цієї перемоги лісабонський колектив з 15 очками піднявся на друге місце в чемпіонаті Португалії та відстає від лідера "Порту" лише на один бал. "Портімоненсе" з 5 пунктами посідає 16-ту позицію.
Наступний матч "Бенфіка" проведе 29 вересня вдома з "Порту" в чемпіонаті Португалії. Після цього команда Трубіна 3 жовтня на виїзді зустрінеться з міланським "Інтером" в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
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