Трубін відбив вирішальний пенальті та завоював з "Бенфікою" Кубок португальської ліги (відео)

Це перший трофей українського воротаря у складі лісабонського клубу.

"Бенфіка" стала володарем Кубка португальської ліги. У фіналі турніру "орли" здолали "Спортинг": основний час матчу завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті тріумфувала команда українського голкіпера Анатолія Трубіна – 7:6.

Поєдинок відбувся на нейтральному полі у Лейрії. "Бенфіка" відкрила рахунок на 29-й хвилині зусиллями Андреаса Шельдерупа.

"Леви" відігралися перед перервою – Віктор Дьокереш на 43-й хвилині реалізував пенальті.

У другій половині зустрічі рахунок на табло не змінився. Відтак доля трофею визначалася у серії післяматчевих пенальті.

"Бенфіка" реалізувала усі сім своїх ударів з 11-метрової позначки, тоді як "Спортинг" припустився однієї хиби – Трубін відбив останній удар від Трінкау.

Огляд матчу "Спортинг" – "Бенфіка"

"Бенфіка" стала переможцем Кубка португальської ліги вже увосьме – це абсолютний рекорд. В активі "Спортинга" залишилося чотири трофеї.

Зазначимо, що це перший трофей Трубіна у складі "Бенфіки". До португальського клубу Анатолій приєднався влітку 2023 року з донецького "Шахтаря".

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