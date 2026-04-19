Трубін відбив пенальті та допоміг "Бенфіці" обіграти "Спортинг" у чемпіонаті Португалії

Інший українець — Георгій Судаков — весь матч провів на лавці для запасних.

Максим Приходько
Анатолій Трубін

Анатолій Трубін / © Associated Press

"Бенфіка" перемогла "Спортинг" у виїзному матчі 30-го туру чемпіонату Португалії. Поєдинок на стадіоні "Жозе Алвеладе" у Лісабоні завершився з рахунком 1:2.

Господарі поля могли відкривати рахунок на 19-й хвилині зустрічі, але український воротар "орлів" Анатолій Трубін відбив пенальті від форварда "левів" Луїса Суареса.

На 27-й хвилині "Бенфіка" відкрила рахунок у матчі — пенальті реалізував Андреас Шельдеруп.

На 72-й хвилині "Спортинг" зрівняв рахунок — відзначився Хідемаса Моріта.

Але в компенсований до другого тайму час, на 90+3-й хвилині, підопічні Жозе Моурінью вирвали перемогу завдяку голу Рафи Сілви.

Зазначимо, що Трубін провів на полі увесь матч, здійснивши п'ять сейвів. На 75-й хвилині він отримав жовту картку за затягування часу.

Ще один український футболіст "Бенфіки" — півзахисник Георгій Судаков — провів весь поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу "Спортинг" — "Бенфіка"

Завдяки цій перемозі "Бенфіка" (72 очки після 30 матчів) піднялася на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, обійшовши "Спортинг" (71 бал після 29 поєдинків), який опустився на третю позицію.

Лідирує у чемпіонаті "Порту", в активі якого 76 пунктів після 29 зіграних матчів.

У наступному турі "Бенфіка" 25 квітня прийме "Морейренсе", початок гри — о 20:00 за київським часом.

