Трубін відбив пенальті та допоміг "Бенфіці" обіграти "Спортинг" у чемпіонаті Португалії

Анатолій Трубін / © Associated Press

"Бенфіка" перемогла "Спортинг" у виїзному матчі 30-го туру чемпіонату Португалії. Поєдинок на стадіоні "Жозе Алвеладе" у Лісабоні завершився з рахунком 1:2 .

Господарі поля могли відкривати рахунок на 19-й хвилині зустрічі, але український воротар "орлів" Анатолій Трубін відбив пенальті від форварда "левів" Луїса Суареса.

На 27-й хвилині "Бенфіка" відкрила рахунок у матчі — пенальті реалізував Андреас Шельдеруп.

На 72-й хвилині "Спортинг" зрівняв рахунок — відзначився Хідемаса Моріта.

Але в компенсований до другого тайму час, на 90+3-й хвилині, підопічні Жозе Моурінью вирвали перемогу завдяку голу Рафи Сілви.

Зазначимо, що Трубін провів на полі увесь матч, здійснивши п'ять сейвів. На 75-й хвилині він отримав жовту картку за затягування часу.

Ще один український футболіст "Бенфіки" — півзахисник Георгій Судаков — провів весь поєдинок на лавці для запасних.

Повну версію матчу дивіться на MEGOGO.

Завдяки цій перемозі "Бенфіка" (72 очки після 30 матчів) піднялася на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, обійшовши "Спортинг" (71 бал після 29 поєдинків), який опустився на третю позицію.

Лідирує у чемпіонаті "Порту", в активі якого 76 пунктів після 29 зіграних матчів.

У наступному турі "Бенфіка" 25 квітня прийме "Морейренсе", початок гри — о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що "Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини з футболу та оновила рекорд.