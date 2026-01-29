ТСН у соціальних мережах

Проспорт
1129
2 хв

Трубін забив гол "Реалу" на останніх секундах та вивів "Бенфіку" до плейоф Ліги чемпіонів

Український воротар надзвичайно драматично врятував португальський клуб від вильоту з найпрестижнішого євротурніру.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Анатолій Трубін

Анатолій Трубін / © Associated Press

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін забив вирішальний гол для своєї команди в домашньому матчі заключного туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти мадридського "Реала".

24-річний український голкіпер ударом головою замкнув подачу зі штрафного на 90+8-й хвилині поєдинку, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 4:2 на користь лісабонського клубу.

Саме гол Трубіна підняв "Бенфіку" на останнє прохідне місце до плейоф Ліги чемпіонів.

Згідно з регламентом, вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапяють до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта вибувають з єврокубків.

Завдяки голу Трубіна португальський клуб з 9 очками та різничею забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12) замкнув топ-24 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Орли" в останній момент обійшли французький "Марсель", у якого також 9 балів, але різниця голів -3 (11:14).

Зазначимо, що рахунок у матчі між "Бенфікою" та "Реалом" на 30-й хвилині відкрив форвард мадридців Кіліан Мбаппе. Уже за шість хвилин лісабонці відігралися завдяки голу Андреаса Шельдерупа. А в компенсований до першого тайму час Вангеліс Павлідіс реалізував пенальті й вивів "орлів" уперед – 2:1.

На старті другого тайму Шельдеруп оформив дубль оформив дубль, збільшивши перевагу "Бенфіки". Проте вже за чотири хвилини Мбаппе зробив дубль, скоротивши відставання "Реала" до мінімуму.

На 90+2-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив захисник "вершкових" Рауль Асенсіо. А на 90+7-й хвилині підопічні Альваро Арбелоа залишилися удев'ятьох – другу жовту картку та вилучення заробив нападник Родріго.

А власне на 90+8-й хвилині стався рятівний для "Бенфіки" гол Трубіна після навісу Фредріка Аурснеса зі штрафного з правого флангу. Український голкіпер пішов до чужих воріт і головою забив вирішальний м'яч, врятувавши підопічних Жозе Моурінью від вильоту з єврокубків.

Ще один український футболіст "Бенфіки" – півзахисник Георгій Судаков – також вийшов у стартовому складі команди та був замінений на 83-й хвилині, не відзначившись результативними діями.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Бенфіка" зіграє у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Свого суперника Трубін і Ко дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю, 30 січня. Перші поєдинки цієї стадії заплановано на 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.

"Реал" (15 очок) фінішував на дев'ятому місці в основному раунді Ліги чемпіонів і також побореться у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу.

