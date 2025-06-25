Трубіна визнали найкращим гравцем матчу проти "Баварії" на Клубному чемпіонаті світу-2025

Анатолій Трубін (справа) і Мануель Ноєр (зліва) / © Associated Press

Реклама

Український голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін став найкращим гравцем матчу 3-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу проти "Баварії".

23-річний українець отримав спецальну нагороду від організаторів після поєдинку, в якому його команда здолала німецький гранд з рахунком 1:0 та вийшла до плейоф турніру.

За матч Трубін здійснив чотири сейви, зберігши ворота "сухими". Зокрема Анатолій врятував португальський клуб після виходу вінгера мюнхенців Лероя Сане один на один наприкінці зустрічі.

Реклама

Свій перфоманс український воротар прокоментував у післяматчевому інтерв'ю для DAZN.

"Це була хороша гра проти чудової команди. Я дуже щасливий. Не тільки я, а й уся команда. Ми повністю виклались, щоб перемогти. Ви бачите, що погода дуже спекотна, неймовірно спекотна. Ми зробили свою роботу і вийшли до наступного раунду.

Що відчуваю від того, що "Бенфіка" посіла перше місце у групі? Нічого не відчуваю. Дуже втомлений, тому нічого не відчуваю. Хочу просто відпочити і готуватися до наступного матчу", – сказав Трубін.

"Бенфіка" (7 очок) стала переможцем групи C і вийшла до плейоф. "Баварія" (6 балів) стала другою і також пробилася до 1/8 фіналу. Аргентинський "Бока Хуніорс" (3 пункти) та новозеландський "Окленд Сіті" (1 бал) вилетіли з турніру.

Реклама

В 1/8 фіналу команда Трубіна позмагається з лондонським "Челсі", який фінішував на другій позиції в групі D. Матч відбудеться у суботу, 28 червня, о 23:00 за київським часом.

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.

Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.

Реклама