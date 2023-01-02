Труну з тілом Пеле доставили на стадіон його рідного клубу: як прощаються з "королем футболу" (фото, відео)

У бразильському Сан-Паулу розпочалася церемонія прощання з легендою футболу Пеле, який помер 29 грудня у віці 82 років після тривалої боротьби з раком.

У понеділок, 2 січня, труну з тілом Пеле привезли на стадіон "Віла Белміро", домашню арену "Сантоса", за який Пеле відіграв майже всю свою кар'єру.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Катафалк з труною Пеле в супроводі поліції доставили від лікарні "Альберт Ейнштейн" в Сан-Паулу, де триразовий чемпіон світу провів останній місяць свого життя, до футбольної арени.

Así llegó el cuerpo de Pelé al Estadio Urbano Caldeira, lugar en el que se le dará su último adiós.



@OmarVV9, enviado especial.#Pelé pic.twitter.com/1e5s7w5b3e — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 2, 2023

Уболівальники вийшли на вулиці міста та влаштували феєрверки, аби вшанувати пам'ять свого кумира.

AGORA! O corpo do Rei Pelé acabou de chegar na Vila Belmiro para o velório.



É a última vez que o melhor jogador de todos os tempos entra no estádio do Santos.pic.twitter.com/QTINGSiVip — FutebolNews (@realfutebolnews) January 2, 2023

Велика кількість фанатів від самого ранку стали вишиковуватися на вулицях та біля арени "Сантоса" з прапорами та банерами, на яких були зображення та ім'я "короля футболу".

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Церемонія прощання з Пеле триватиме цілу добу – труну з його тілом встановили в центрі поля стадіону, аби всі охочі мали можливість особисто вшанувати пам'ять легенди.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

У вівторок, 3 січня, труну з тілом Пеле пронесуть вулицями Сан-Паулу та доставлять на цвинтар Memorial Necropole Ecumenica, який розташований у 850 метрах від стадіону "Сантоса". Уже там відбудеться закрита церемонія поховання, куди будуть допущені лише рідні та близькі Пеле.

Останнім часом здоров'я "короля футболу" різко погіршилося. У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. На жаль, рак прогресував і спричинив проблеми з нирками та серцем. 82-річний бразилець проходив курс лікування, проте хіміотерапія вже не допомагала.

Пеле – єдиний в історії триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970). На клубному рівні він виступав за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос". За свою професійну кар'єру Пеле забив 1281 гол у 1363 матчах, зокрема 1091 гол у 1116 іграх за "Сантос" та 77 у 92 матчах за національну збірну.

Пеле був визнаний найкращим футболістом XX століття за версіями ФІФА та Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

Нагадаємо, раніше лікарі назвали точну причину смерті Пеле.

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