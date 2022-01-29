Труш - у топ-20: результати чоловічої гонки переслідування на Чемпіонаті Європи з біатлону

Труш - у топ-20: результати чоловічої гонки переслідування на Чемпіонаті Європи з біатлону

Усі українці покращили свої стартові позиції.

У суботу, 29 січня, на Чемпіонаті Європи з біатлону-2022 в німецькому Арбері відбулася чоловіча гонка переслідування.

Перемогу у перегонах здобув норвежець Сверре Дален Аспенес, другим став росіянин Петро Пащенко, а замкнув трійку німець Лукас Фрацшер.

Україну представили три спортсмени: Андрій Доценко, Віталій Труш та Тарас Лесюк.

Українці після проваленого спринту не мали шансів поборотися за медалі, проте персьют вони можуть внести собі в актив. Найкращим у складі нашої збірної став Віталій Труш, який після старту з 55-ї позиції фінішував 20-м.

Тарас Лесюк дістався фінішу 22-го, а Андрій Доценко посів 35 місце. Усі українці покращили свої стартові позиції та набрали очки у загальний залік Кубка IBU.

Раніше, 28 січня, відбулася жіноча спринтерська гонка, де найкраще проявила себе Журавок . З ідеальною стрільбою Юлія посіла сьоме місце.

. З ідеальною стрільбою Юлія посіла сьоме місце. Також сьогодні жінки бігтимуть персьют. Завершиться Чемпіонат Європи 30 січня класичною та одиночною змішаними естафетами.

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