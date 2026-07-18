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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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468
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2 хв

"Це божевілля": Мессі висловився про вірусне фото, де він купає маленького Ямаля

Ліонель Мессі прокоментував знамените фото, на якому він 2007 року купає у ванночці маленького Ламіна Ямаля.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував культову фотографію 19-річної давнини, де він купає маленького Ламіна Ямаля, проти якого зіграє у фіналі чемпіонату світу-2026.

Вірусне фото, де юний Мессі купає у ванночці майбутнього лідера збірної Іспанії, було зроблене 2007 року під час благодійної акції "Барселони".

Тоді каталонський клуб організував лотерею, переможці якої отримували можливість сфотографуватися з гравцями. Родина Ямаля виграла щасливий квиток.

"Чесно кажучи, ця фотографія — це божевілля, тому що це життя, чи не так? Я сфотографувався з ним у дитинстві, і ось ми зустрінемося на чемпіонаті світу.

Ламін — величезний талант. Я стежив за ним, тому що він грає за клуб, який я люблю ("Барселону" — прим.). І я завжди бажаю йому всього найкращого, завжди хочу для нього найкращого. У свої 19 років він уже один із головних орієнтирів у світовому футболі. У нього попереду вся кар'єра.

У нього є чудова можливість досягти чогось історичного, чого ми цього разу щосили постараємося не допустити. Він зараз один із найкращих у світі. У цьому немає жодних сумнівів. І я бажаю йому удачі, тому що те, що добре для нього, буде добре і для "Барселони", — сказав Мессі виданню The Athletic.

Уже в неділю, 19 липня, 39-річний Мессі та 19-річний Ямаль у складі своїх збірних зустрінуться на полі у фіналі ЧС-2026.

Матч Іспанія — Аргентина відбудеться на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

Іспанці вдруге в історії зіграють у фіналі чемпіонату світу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.

Аргентинці усьоме пробилися до фіналу ЧС і вдруге поспіль. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі підопічні Ліонеля Скалоні в серії пенальті обіграли Францію та втретє стали чемпіоном світу. Раніше головний трофей "альбіселесте" здобували 1978-го та 1986-го.

Раніше повідомлялося, що переможці ЧС-2026 з футболу отримають унікальні чемпіонські персні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
468
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