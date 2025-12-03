ТСН у соціальних мережах

"Це буде дивовижно": Вайлдер відреагував на бажання Усика битися з ним

"Бронзовий бомбардувальник" висловив бажання зійтися з українцем у ринзі.

Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер відреагував на бажання володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика провести з ним поєдинок.

"Я думаю, що це буде дивовижно, якщо це станеться. Звичайно, в це неможливо повірити, поки ми не підпишемо контракти, і справи не почнуть рухатися в цьому напрямку. Але я просто захоплююся думкою про це. Я хотів би мати цю можливість.

Просто чути, як він це говорить – це дуже багато значить. Я ціную це. І був би ще вдячнішим отримати таку можливість офіційно, тому я з нетерпінням чекатиму цього. Я не можу дочекатися, щоб дізнатися більше деталей про це і дати фанатам те, що вони хочуть побачити", – сказав Вайлдер для ESNEWS.

На рахунку 40-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу.

Американець програв 4 з останніх 6 боїв: двічі достроково поступився британцю Тайсону Ф'юрі, одностайним рішенням суддів зазнав поразки від новозеландця Джозефа Паркера та був нокаутований китайцем Чжаном Чжилеєм.

В останньому бою "Бронзовий бомбардувальник" у червні цього року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку українець зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У листопаді Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона світу.

