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"Це буде кінець його кар'єри": Дюбуа зробив гучну заяву перед реваншем з Усиком
Даніель зухвало висловив бажання "прибити українця до канвасу".
Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа зробив гучну заяву після офіційного оголошення об'єдначого бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.
Британський боксер запевнив, що українець завершить кар'єру після поєдинку з ним.
Чи став Усик повільнішим? Я думаю, що кожен боєць стає повільнішим з віком, а він мав два великі бої (з Тайсоном Ф'юрі – прим.). Але я збираюся бути тим, хто переможе його своїми ударами. Я збираюся кидати бомби, якими я збираюся влучати по ньому. Не можу дочекатися. Це буде кінець його кар'єри. Я переконаний, що це так, але я просто зосереджений і на 100% готовий просто виплеснути на нього це все", – сказав Дюбуа в інтерв'ю для BoxNation.
Крім того, Даніель укотре заявив, що його засудили в першому бою з Усиком. Він вважає, що Олександру допомогли перемогти через війну в Україні.
Тепер британець налаштований у реванші "прибити українця до канвасу" та не залишити жодних сумнівів щодо своєї перемоги.
"Чи переміг я його минулого разу? 100%, коли він впав. Коли я переглядаю той момент, бій точно повинен був закінчитися тоді. Але це була політика, це було все те, що відбувалося з війною і всім іншим. Тому цього разу я не збираюся залишити каменя на камені.
Я не залишу шансів для якихось питань чи чогось подібного. Я хочу прибити його до канвасу і зробити все як слід цього разу", – сказав Дюбуа.
Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.
У п'ятому раунді того поєдинку стався скандальний епізод – британець завдав українцю заборонений удар нижче пояса, після чого той опинився на канвасі рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.
Після бою Дюбуа поскаржився, що у нього вкрали перемогу, бо його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель заявив, що насправді він нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. Через це у команді британця навіть вимагали анулювати результат поєдинку, однак апеляцію було відхилено.
Раніше було опубліковано офіційне промо бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.