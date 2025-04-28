ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
2 хв

"Це буде кінець його кар'єри": Дюбуа зробив гучну заяву перед реваншем з Усиком

Даніель зухвало висловив бажання "прибити українця до канвасу".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © facebook.com/K2Ukraine

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа зробив гучну заяву після офіційного оголошення об'єдначого бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

Британський боксер запевнив, що українець завершить кар'єру після поєдинку з ним.

Чи став Усик повільнішим? Я думаю, що кожен боєць стає повільнішим з віком, а він мав два великі бої (з Тайсоном Ф'юрі – прим.). Але я збираюся бути тим, хто переможе його своїми ударами. Я збираюся кидати бомби, якими я збираюся влучати по ньому. Не можу дочекатися. Це буде кінець його кар'єри. Я переконаний, що це так, але я просто зосереджений і на 100% готовий просто виплеснути на нього це все", – сказав Дюбуа в інтерв'ю для BoxNation.

Крім того, Даніель укотре заявив, що його засудили в першому бою з Усиком. Він вважає, що Олександру допомогли перемогти через війну в Україні.

Тепер британець налаштований у реванші "прибити українця до канвасу" та не залишити жодних сумнівів щодо своєї перемоги.

"Чи переміг я його минулого разу? 100%, коли він впав. Коли я переглядаю той момент, бій точно повинен був закінчитися тоді. Але це була політика, це було все те, що відбувалося з війною і всім іншим. Тому цього разу я не збираюся залишити каменя на камені.

Я не залишу шансів для якихось питань чи чогось подібного. Я хочу прибити його до канвасу і зробити все як слід цього разу", – сказав Дюбуа.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У п'ятому раунді того поєдинку стався скандальний епізод – британець завдав українцю заборонений удар нижче пояса, після чого той опинився на канвасі рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа поскаржився, що у нього вкрали перемогу, бо його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель заявив, що насправді він нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. Через це у команді британця навіть вимагали анулювати результат поєдинку, однак апеляцію було відхилено.

Раніше було опубліковано офіційне промо бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie