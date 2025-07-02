"Це буде жорсткий бій": ексчемпіон світу зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

Реклама

Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився очікуваннями від об'єднавчого бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

За словами Фроча, український боксер є великим фаворитом, але Дюбуа матиме шанси за рахунок своєї нокаутувальної міці.

"У Дюбуа є шанс. Він великий, сильний хлопець, має потужний удар, і він став кращим після їхнього першого бою. Він упевнений у собі.

Реклама

Подивіться, що він зробив із Джошуа. Якщо порівняти те, що він зробив із Джошуа з тим, що зробив Усик, то Олександр не зміг так фінішувати Джошуа, як це зробив Дюбуа, тому що в Даніеля сильний, важкий, жорсткий удар.

Я просто не бачу, щоб такий боєць, як Дюбуа... Я знаю, що він витримав Міллера, і Хргович влучав своїми ударами, але вони не змусили його працювати на межі. Розумієш, про що я?

Коли з ним був Усик – він змушував його працювати, змушував думати, що він робить, тиснув на нього, пробивав, зближувався з ним, нав'язував боротьбу всюди, тиснув – а це виснажує. 12 раундів по три хвилини, щоб бути декласованим і побитим. Це буде важко.

У Дюбуа є шанс панчера. Це буде жорсткий бій. Для мене Усик – великий фаворит, але він на 10 років старший. Дюбуа зараз на підйомі, літає на хвилі впевненості. Це великий шанс", – наводить слова Фроча SportingTalk.

Реклама

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Реклама

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.