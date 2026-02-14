"Це було схоже на ниття": адвокат Гераскевича розповів деталі суду в справі про дискваліфікацію

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Євген Пронін, адвокат українського скелетоніста Владислава Гераскевича у Спортивному арбітражному суді (CAS), розповів деталі розгляду його апеляції на дискваліфікацію з Олімпійських ігор-2026, яку було відхилено.

"Прецедентна історія, з таким не зустрічався. Було багато кумедних порівнянь, але так, по суті це була дискваліфікація за намір.

Владислав не дійшов до треку. Звідки арбітри знали, звідки МОК знав, що у нього у чохлі – чи цей шолом, чи, можливо, світлини були заклеєні – ніхто не перевіряв. Бо сам шолом технічно був допущений до змагань, екіпірування Гераскевича було допущено до змагань – у цьому йому можна було змагатися. Але після великого медійного резонансу вони почали звертати на нього більше уваги і чомусь вирішили заборонити йому використовувати цей шолом.

Це було схоже на ниття – можу говорити про це менш дипломатичною мовою", – сказав Пронін в ефірі олімпійської студії Суспільне Спорт.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Владислав з цим категорично не погодився і за спеціальною процедурою подав апеляцію у CAS, але 13 лютого її було відхилено.

Зазначимо, що CAS уже пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026.

Водночас сам Владислав звинуватив МОК у допомозі російській пропаганді.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.