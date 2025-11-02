ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
2 хв

"Це якесь свавілля": Шовковський "розніс" суддівство в матчі УПЛ проти "Шахтаря"

Керманич "біло-синіх" обурився тим, що арбітр не призначив пенальті у ворота "гірників".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Шовковський

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розкритикував роботу арбітра в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 проти донецького "Шахтаря".

Керманич "біло-синіх" залишився обурений тим, що головний суддя поєдинку Віталій Романов не призначив пенальті у ворота "гірників" за фол Юхима Коноплі проти Шоли Огундани в штрафному майданчику донецького клубу.

Поєдинок на "Арені Львів" завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:1.

"В епізоді з Шолою був чистий пенальті. І це вже другий такий за участю моєї команди. Коли ми грали із "Зорею", у її ворота не призначили очевидний пенальті. І зараз, у ворота "Шахтаря", так само. Вибачте, але я не знаю, чого ми хочемо тоді досягати, над чим працює суддівський корпус...

Мені вже зателефонувала не одна людина із суддівського корпусу, і всі сказали, що там був чистий пенальті. Тоді була би зовсім інша гра. Останній гол ми пропустили на контратаці, коли вже ризикували, пішли ва-банк. Але суддівство – це якесь свавілля", – сказав Шовковський в ефірі УПЛ ТБ.

Перемога в Класичному дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

У наступному турі чемпіонату України донеччани позмагаються з "Полтавою", а кияни приймуть ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 9 листопада.

Перед цим, 6 листопада, обидва клуби проведуть поєдинки основного раунду Ліги конференцій: "Шахтар" зіграє проти ісландського "Брейдабліка", а "Динамо" зустрінеться з боснійським "Зріньські".

Нагадаємо, 29 жовтня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie