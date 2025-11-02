"Це якесь свавілля": Шовковський "розніс" суддівство в матчі УПЛ проти "Шахтаря"

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розкритикував роботу арбітра в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 проти донецького "Шахтаря".

Керманич "біло-синіх" залишився обурений тим, що головний суддя поєдинку Віталій Романов не призначив пенальті у ворота "гірників" за фол Юхима Коноплі проти Шоли Огундани в штрафному майданчику донецького клубу.

Поєдинок на "Арені Львів" завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:1 .

"В епізоді з Шолою був чистий пенальті. І це вже другий такий за участю моєї команди. Коли ми грали із "Зорею", у її ворота не призначили очевидний пенальті. І зараз, у ворота "Шахтаря", так само. Вибачте, але я не знаю, чого ми хочемо тоді досягати, над чим працює суддівський корпус...

Мені вже зателефонувала не одна людина із суддівського корпусу, і всі сказали, що там був чистий пенальті. Тоді була би зовсім інша гра. Останній гол ми пропустили на контратаці, коли вже ризикували, пішли ва-банк. Але суддівство – це якесь свавілля", – сказав Шовковський в ефірі УПЛ ТБ.

Перемога в Класичному дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

У наступному турі чемпіонату України донеччани позмагаються з "Полтавою", а кияни приймуть ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 9 листопада.

Перед цим, 6 листопада, обидва клуби проведуть поєдинки основного раунду Ліги конференцій: "Шахтар" зіграє проти ісландського "Брейдабліка", а "Динамо" зустрінеться з боснійським "Зріньські".

Нагадаємо, 29 жовтня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.