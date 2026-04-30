"Це наша місія": тренер "Шахтаря" нагадав про війну в Україні перед півфіналом Ліги конференцій

Арда Туран / © ФК Шахтар

Реклама

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран дав пресконференцію напередодні першого матчу 1/2 фіналу Ліги конференцій проти англійського "Крістал Пелас".

Зокрема керманич "гірників" нагадав про війну в Україні, заявивши, що його команда "намагається дати надію людям в Україні", які опинилися в складних умовах через бойові дії.

Туран наголосив, що місією "Шахтаря" є показати всьому світу, що навіть у такий тяжкий час українці не падають духом і не здадуться.

Реклама

"Це відповідальний момент для нас. Ми знаємо силу нашого опонента, у них чудовий тренер. Це сильна команда, яка представляє світовий футбол на найвищому рівні. Хочемо зіграти у свій футбол, зробити власні кроки та показати себе на полі. Маємо хороший досвід і позитивний настрій, водночас розуміємо, що легко не буде. Утім, якщо говорити про матч, ми сповнені ентузіазму й віри в себе.

Я дуже радий, що ми дійшли до цього рівня. Я трохи мрійник і ніколи не відмовляюся від своїх мрій — завжди хочу вірити в них і передавати цю віру гравцям. Можна знайти багато причин говорити, що все могло бути інакше, проте зараз ми намагаємося дати надію нашим рідним і людям в Україні. Незважаючи на війну, люди продовжують водити дітей до школи, відвідують кав'ярні, живуть своїм життям. Ми показуємо, що навіть у такий тяжкий час не падаємо духом і хочемо продемонструвати всьому світу, що не здаємося, навіть якщо в нас війна. Це наша місія.

У подібних матчах я завжди говорю про те, що маю певну мрію. Варто чекати на свій момент і демонструвати максимум своїх можливостей. Водночас важливо, з якого боку ми це показуємо. Потрібно мати чітке уявлення про майбутнє. Я говорю про позитивні сторони, хоча ми не в однакових умовах, суперник має іншу ситуацію. Наша набагато складніша, і це слід розуміти.

Ми не можемо знати, як саме доходимо до того етапу, на якому зараз перебуваємо, та я завжди мріяв, щоб це сталося, і хотів би, щоб було ще краще. Звичайно, я хочу, щоб ми виграли цей трофей, але для нас найважливіше — думати лише про завтрашній матч. Важливо те, що буде завтра. Рухатимемося крок за кроком і думатимемо про майбутнє, але наразі бачимо і готуємося лише до завтрашньої гри.

Реклама

Якщо думаємо про довшу перспективу цього протистояння, не можемо заходити так далеко, адже це може створити зайвий тиск на команду і зробити завтрашній матч складнішим. Ми хочемо перемогти. Якщо будемо мислити так, це може привести нас до фіналу. Маленькі нюанси можуть мати велике значення, і це буде важка гра. Найважливіший зараз — завтрашній матч, і це перший пункт, який ми бачимо перед собою", — цитує слова Турана пресслужба "гірників".

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Початок матчу — о 22:00 за київським часом, в четвер, 30 квітня.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Крістал Пелас".

Поєдинок-відповідь між "Крістал Пелас" і "Шахтарем" відбудеться у четвер, 7 травня, на арені "Селгерст Парк" у Лондоні. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

Реклама

Переможець цієї пари у фіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург".

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Новини партнерів