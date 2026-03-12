"Це не нормально": німецька лижниця відмовилася від спільного фото з росіянкою на Паралімпіаді

Лінн Казмаєр та її гайд Флоріан Бауманн / © Associated Press

Німецька лижниця Лінн Казмаєр відмовилася від спільного фото з росіянкою Анастасією Багіян на церемонії нагородження зимових Паралімпійських ігор-2026, які відбуваються в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Казмаєр виборола "срібло" у спринтерській гонці для спортсменок із порушенням зору, а Багіян, яку Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив до змагань під національним прапором, виграла "золото".

Коли під час церемонії нагородження лунав російський гімн, Казмаєр та її гайд Флоріан Бауманн демонстративно повернулися убік та не зняли шапки, хоча це є традиційним жестом з боку інших призерів.

Також німецький дует проігнорував спільне фото медалістів. Поки російські та китайські спортсмени фотографувалися на п'єдесталі, Казмаєр та Бауманн відійшли від росіян.

За словами Казмаєр, своїм жестом вона хотіла продемонструвати свою позицію щодо війни, яку російські окупанти ведуть проти України.

"Для нас було важливо зробити заяву, що для нас це не нормально — війна і те, що відбувається в Україні. Ми також знаємо багатьох українських спортсменів і мали хороші розмови з деякими з них. Вони розповіли нам, що відбувається з їхніми родинами та близькими. Це була єдина правильна річ. Вони змагаються із прапором та гімном, представляють свою країну", — сказала Казмаєр для Суспільне Спорт.

За словами німецької параспортсменки, організатори змагань жодним чином не відреагували на її вчинок. Водночас уболівальники сприйняли її жест неоднозначно.

"Це було більше від німецької преси: написали багато статей і багато коментарів у нас в Instagram. Я нічого не отримувала від організаторів, лише з преси. Організатори не критикували. Здається, у нас були погані коментарі від якихось випадкових людей, але я гадаю, що важливо не надто зважати на ці коментарі. Гадаю, це нормально, коли у всіх є власна думка, але немає потреби переходити на особистості або сердитися", — сказала Казмаєр.

Зазначимо, що Казмаєр є шестиразовою медалісткою Паралімпійських ігор. У доробку німкені одне "золото", чотири "срібла" та одна "бронза".

Нагадаємо, МПК допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Раніше повідомлялося, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Також ми розповідали, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.